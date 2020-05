E’ morto Albino, il papà del vescovo di Brescia. Aveva 95 anni

(red.) Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, si è consumato un grave lutto per il vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada. A Lissone, nel milanese, è morto a 95 anni il padre Albino che nei giorni precedenti era rimasto vittima di una caduta in casa. La notizia del decesso è stata diffusa dal vicario generale monsignor Gaetano Fontana e anche la Diocesi di Brescia si è stretta intorno al vescovo in questo momento di cordoglio.

“Invito tutta la comunità diocesana ad assicurare al nostro Pastore, alla sua mamma Angelina e a tutti i suoi famigliari la preghiera di suffragio per il loro caro e a invocare dal Padre della Misericordia la consolazione per tutti coloro che soffrono per questa perdita” ha detto Fontana. Albino Tremolada, che lascia la moglie Angelina e i figli Pieratonio (il vescovo), Francesco e Massimo, era stato delegato di Azione Cattolica.