Brescia, malore al ritorno in bici. Muore in ospedale

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 maggio, un uomo di 61 anni ha perso la vita alla Poliambulanza di Brescia dopo aver accusato un grave malore mentre si muoveva in bicicletta. E’ successo intorno alle 19 quando la vittima, Cesare Abate, residente nella zona di Campo Marte, era risalito in bicicletta lungo via Taramelli in città e che porta al colle di San Giuseppe.

Probabilmente era la prima volta che si rimetteva sulla due ruote dopo il lockdown e così lo sforzo fisico lo avrebbe indotto a rischiare di perdere il controllo, per poi accasciarsi a terra. Chi lo ha notato in quelle condizioni ha subito allertato i soccorsi facendo arrivare un’ambulanza da Nave e anche l’automedica, oltre agli agenti della Polizia Locale. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di via Bissolati, ma non c’è stato nulla da fare.