Fuga di gas ed esplosione, bresciano muore in Brasile

(red.) Dal Brasile arriva una notizia tragica che colpisce anche il bresciano. Lunedì pomeriggio 27 aprile è morto in ospedale a Belém Osvaldo Pasquali di 62 anni (ieri, mercoledì 29, ne avrebbe compiuti 63). L’uomo, originario di Borgosatollo dove si trova il resto della famiglia, si era trasferito da tempo in Brasile per cambiare vita e dedicarsi a progetti di aiuto alla popolazione locale.

Attività che in parte aveva condotto anche nel bresciano lavorando per alcune ong. Il 62enne è morto a causa di un’esplosione dopo una fuga di gas all’interno della sua abitazione. L’incidente si era consumato sull’isola Mosqueiro a metà aprile e quando, di mattina, aveva acceso la luce. Il gas diffuso nell’ambiente ha scatenato poi la deflagrazione ferendo gravemente l’uomo che aveva riportato diverse ustioni.

Trasportato in ospedale, si è poi aggravato fino al decesso. A Borgosatollo lo piangono la madre, due sorelle e i nipoti. Attivo in movimenti sociali e in Legambiente, Osvaldo Pasquali era stato anche fotografo e aveva scritto diversi libri. I suoi resti sono già stati sepolti sull’isola brasiliana.