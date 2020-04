Coronavirus, 12 deceduti segnalati nel bresciano in un giorno

(red.) Ieri sera, domenica 26 aprile, nel momento in cui l’Agenzia di Tutela della Salute ha riportato nel report quotidiano il fatto che in provincia di Brescia non ci sia stato alcun decesso da coronavirus, è nata una comprensibile sorta di esultanza. Tuttavia e purtroppo, i dati erano da aggiornare e infatti, seppur molto ridotti, si sono registrati 12 deceduti.

Evidentemente non tutti mancati nell’arco di un giorno, ma per i quali i risultati dei tamponi hanno dimostrato la positività al coronavirus. Il drammatico elenco delle vittime in provincia sale così a 2.220. Nessun deceduto, invece, registrato a Brescia città dove al momento le vittime sono 373. Pur nella loro drammaticità, i numeri si sono molto ridotti rispetto a giornate, a metà marzo, di 70-80 vittime nell’arco di 24 ore.