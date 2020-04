Adro sotto shock, 17enne muore colpito da un infarto

(red.) Morire a soli 17 anni e a un mese di distanza dal compiere i 18 non è sopportabile. E’ il dramma che ieri, domenica 26 aprile, è piombato su una famiglia residente ad Adro, sul Sebino, nel bresciano. Michael Gerbino era in casa con i genitori e il fratello più piccolo quando all’improvviso ha accusato un malore da arresto cardiaco.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno ed è scattata la richiesta ai soccorsi facendo intervenire l’automedica, un’ambulanza e l’elicottero dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto l’abitazione, ormai per il 17enne non c’era più nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Il Comune, gli amici e chi lo conosceva hanno espresso il loro cordoglio per questa tragedia che ha colpito il giovane, iscritto al liceo alberghiero di Sarnico. Viste le disposizioni in corso, l’ultimo saluto sarà celebrato in forma privata nel cimitero di Capriolo.