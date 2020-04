Coronavirus, nel bresciano aumentano le vittime: 46 in un giorno

(red.) Nella presentazione di ieri, venerdì 24 aprile, del bollettino quotidiano in Lombardia tra nuovi casi positivi, di contagio, dimessi, ricoverati e purtroppo deceduti per il coronavirus spicca la situazione bresciana al secondo posto in regione – dopo Milano – per i 167 nuovi casi. E all’interno di questi numeri ci sono però anche quelli relativi ai tamponi sottoposti agli operatori sanitari e ospiti delle case di riposo. Si registra ormai da giorni a livello regionale il calo dei nuovi casi, ma continua a pesare il numero dei deceduti.

Ieri, venerdì, in Lombardia si sono superati i 13 mila in totale, incluse le ultime 166 vittime. E anche nel bresciano su questo fronte la situazione è più preoccupante dopo aver registrato 46 deceduti nell’arco di un giorno (37 dell’Ats di Brescia e 9 in Valcamonica). Numeri drammatici se rapportati ai due giorni precedenti in cui erano emerse vittime per poco più di 10 prima e di 20 poi.

In questo scenario Brescia città registra altri 12 deceduti arrivando a un totale di 371. Pertica Alta registra il primo caso di contagio e anche il primo decesso, mentre la situazione di Gussago è preoccupante con 42 vittime. Uno dei dati positivi è almeno la tendenza al calo dei deceduti rispetto alle scorse settimane quando si contavano anche 70-80 decessi al giorno. Bene anche i dimessi che hanno raggiunto quota 6.871 e di cui 4.607 guariti.