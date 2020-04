Coronavirus, altre 42 vittime nel bresciano. Uomo di 65 anni il positivo medio

(red.) Altre 42 vittime confermate da coronavirus in provincia di Brescia. I numeri, come di consueto, sono arrivati dall’Ats di Brescia (non da quelli della Montagna) ieri, domenica 19 aprile, rispetto alle 24 ore precedenti. Così il bilancio drammatico sale a più di 2.200 deceduti e di cui 16 in un giorno segnalati in città e per un dato grave che non si vedeva da un mese, dalla metà di marzo, nel pieno dell’emergenza sanitaria.

L’unico dato positivo è almeno quello del calo delle vittime rispetto alle settimane precedenti quando si registravano giornate ancora più drammatiche. E se i casi positivi al contagio si riducono, c’è però da sottolineare quelli riscontrati nelle case di riposo. Sono proprio questi che mantengono il territorio bresciano al secondo posto, dopo Milano, in Lombardia per i tamponi positivi. Tanto che in una sola giornata sono emersi 140 casi di contagio nelle Rsa.

E’ dallo scorso 7 aprile che in provincia si è deciso di effettuare i tamponi anche sugli ospiti e il personale sanitario delle case di riposo e da queste emerge proprio il boom di nuovi casi. Nel frattempo la Regione Lombardia ha diffuso una serie di tabelle sull’incidenza del virus nelle fasce d’età e di genere verificando che in provincia di Brescia il profilo medio del contagiato è quello di un uomo di poco più di 65 anni. Età media che si è però alzata nel momento in cui tra i nuovi casi positivi sono stati individuati proprio gli anziani ospiti delle Rsa e con più di 75 anni.