Coronavirus, è morto Ermanno Bollin: salvava gli animali

(red.) Era in pensione da poco tempo, ma lui era noto per aver fatto di una passione un lavoro. E’ morto a 65 anni, a causa dell’epidemia da coronavirus, Ermanno Bollin che da decenni si era mosso fermando i bracconieri che si muovono in provincia di Brescia. Prima era stato guardiacaccia al Corpo di vigilanza ittico venatorio e ambientale della Provincia e poi agente proprio della Polizia provinciale.

Era noto anche per la sua attività di salvataggio portando gli animali selvatici feriti al centro di recupero della Valpredina, nella bergamasca e anche a quello di Paspardo, in Valcamonica. Nella sua attività aveva anche condotto lezioni dedicate alla fauna selvatica e rivolte agli studenti. Aveva collaborato per molti anni con la stazione di inanellamento del passo della Berga e studiando le migrazioni per conto dell’Ispra.

Nato a Rezzato, Ermanno Bollin lascia la moglie e un fratello. Aveva chiesto un’aspettativa per stare con gli anziani genitori (la madre è morta qualche mese fa e il padre sta guarendo dal coronavirus) prima di ammalarsi a sua volta del virus che gli ha tolto la vita.