Coronavirus, clochard 71enne muore in ospedale

(red.) Il coronavirus, ormai è chiaro, non risparmia nessuno. E tra le ultime vittime che si segnalano dalla provincia di Brescia c’è anche il clochard 71enne tunisino Chaachoui, deceduto venerdì 10 aprile alla Poliambulanza dove si trovava ricoverato dalla fine di marzo. A causa delle sue difficoltà respiratorie connesse al Covid-19, come dà notizia Bresciaoggi, era stato posto in terapia intensiva e attaccato a un respiratore.

Dallo scorso 21 marzo stazionava stabilmente di notte al dormitorio Chizzolini di viale Duca degli Abruzzi. Ma già da tempo frequentava quel posto, anche se dalla fine di marzo era stato obbligato nell’ottica di quel “restare a casa” per evitare la diffusione del contagio. In un giorno di fine mese aveva accusato un malore che lo aveva fatto svenire e il tampone era risultato positivo al coronavirus.

A distanza di due settimane le condizioni sono peggiorate fino al decesso. Il 71enne si era distinto lo scorso gennaio quando, sotto la pioggia, aveva ceduto a un 30enne soccorso e ferito a un piede l’unico posto che in quel momento era disponibile nel dormitorio.