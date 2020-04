Coronavirus, altre 36 vittime: più di 2 mila nel bresciano

(red.) Dai dati emersi ieri, martedì 14 aprile, nel quotidiano punto in Regione Lombardia e dedicato al coronavirus si nota come anche in provincia di Brescia l’onda dei contagiati stia continuando a restare stabile. Riferendosi alle 24 ore precedenti, i nuovi positivi nel nostro territorio sono risultati essere 125 e inclusi quelli degli operatori sanitari e anziani controllati nelle case di riposo. Ma il dato più drammatico, seppur in notevole riduzione, è quello dei deceduti. Nelle ultime 24 ore si contano 36 vittime, un dato tra i più bassi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ma che porta il conto attuale a superare i 2 mila deceduti (sono 2.012).

Un elemento positivo, invece, è rappresentato dai 392 nuovi dimessi e che porta a quasi 18 mila. A livello territoriale, Brescia città conta 1.525 positivi e purtroppo 309 vittime, quattro in un solo giorno. In Valcamonica, invece, che dipende dall’Ats della Montagna, si registrano 974 positivi e 119 deceduti. Una situazione preoccupante e che viene ora monitorata più attentamente rispetto alle scorse settimane riguarda le case di riposo: qui nella nostra provincia sono stati 103 nuovi casi tra anziani ospiti e personale in un solo giorno.

Nel frattempo ieri, dal Pirellone, l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini ha rimarcato la distribuzione già avvenuta di 3,8 milioni di mascherine e di cui 100 mila alle forze di polizia, 200 mila alle edicole e 330 mila alle farmacie. Ma nei prossimi giorni ne arriveranno altre 4 milioni tra edicole, settori di pubblica utilità e ai Comuni tramite le province.