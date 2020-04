Coronavirus nelle case di riposo, 40 morti in un mese a Iseo

(red.) In Lombardia si registra quasi la metà dei deceduti nelle case di riposo. Sono numeri indicati da un report dell’Istituto Superiore di Sanità, anche se è impossibile chiarire se le morti siano avvenute a causa del coronavirus o per altri motivi. Si parla di 1.848 decessi totali registrati al momento nelle residenze per anziani in regione secondo i dati riportati dal Giornale di Brescia.

E una di queste situazioni si respira appieno, tra le altre, anche alla Cacciamatta di Iseo, nel bresciano. Nella nostra provincia il periodo peggiore è stato quello dal 16 al 31 marzo e questo impatto ha colpito proprio anche le case di riposo. Nel 2019 nella Rsa di Iseo i deceduti erano stati 10, mentre lo scorso marzo 2020 sono stati 40 su 114 ospiti.

Una condizione drammatica dovuta anche al fatto, come dicono dalla dirigenza, di non aver chiuso dalla fine di febbraio invece di aspettare i primi di marzo. E anche per i dispositivi di protezione individuale che spesso arrivavano in ritardo. Ora gli ospiti sono stati divisi in due gruppi, tra malati e sani e gli operatori sono dotati di mascherine e guanti.