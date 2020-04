Brescia in lutto, morta Giuseppina Ferrari vedova Martinazzoli

(red.) Piacerebbe pensare che in questo momento i due stessero uno accanto all’altro in cielo, come vicini nel cimitero di Caionvico, a Brescia, in cui sono sepolti. Ieri pomeriggio, mercoledì 8 aprile, è morta Giuseppina Ferrari, di 90 anni compiuti lo scorso 19 marzo, nota per essere sempre stata accanto al marito Mino Martinazzoli.

La donna, a causa degli acciacchi dell’età, si trovava alla casa di riposo “Arici Sega” di San Polo dove purtroppo una forma aggravata di febbre le ha tolto la vita. Giuseppina Ferrari si era sposata con Martinazzoli nel 1960 e non avevano avuto figli.

Avevano abitato prima in una casa a Mompiano e in seguito a Caionvico da dove il noto rappresentante bresciano della Democrazia Cristiana raggiungeva Roma per il suo ruolo da parlamentare. Proprio Martinazzoli era morto nell’ottobre del 2011. La vedova Giuseppina Ferrari, deceduta ieri, era un volto noto anche per le presenze a “Castenedolo… incontra”.