Coronavirus, altre 65 vittime nel bresciano. Sono quasi 1.700

(red.) Se sul fronte dell’emergenza sanitaria in corso da coronavirus la provincia di Brescia segue gli altri territori della Lombardia nel calo costante dei nuovi contagi, restano invece ancora drammatici i numeri dei nuovi deceduti. Se nel bollettino di domenica 5 aprile e riferito alle 24 ore precedenti erano emersi 51 casi ufficiali di morte da Covid-19, nel punto stampa di ieri, lunedì 6, si è invece tornati a un aumento, con 65 vittime.

In ogni caso, da quanto emerso dalla presentazione dei dati da parte dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, prosegue la tendenza al rallentamento e al calo costante dei nuovi casi di contagio. Altri numeri parlano di 1.343 ricoverati in terapia intensiva e con un aumento di 26 posti rispetto al giorno precedente e a fronte di 11.914 ricoverati totali al momento. I dimessi sono invece 29.075, per fortuna in costante aumento.

I dati sul fronte bresciano parlano di 1.695 deceduti per il virus e 4.305 dimessi. Mentre si è verificato che nell’arco di una settimana i numeri dei nuovi contagiati e dei deceduti si sono dimezzati. In occasione dello stesso punto stampa, l’assessore ha anche sottolineato e ribadito che nelle feste di Pasqua si dovrà restare a casa e che saranno necessarie ancora due o tre settimane di sacrifici. In seguito, quando si passerà alla fase due e all’iniziale ripresa delle attività ma convivendo con il virus, si dovrà continuare a usare la mascherina per diversi mesi.