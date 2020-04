Coronavirus: bottegaio, carabiniere e un farmacista tra le vittime

(red.) Quella di ieri, domenica 5 aprile, è stata un’altra giornata drammatica nella conta dei deceduti a causa dell’aggravarsi dell’infezione da coronavirus in soggetti che abitavano nel bresciano. Uno dei volti noti nel suo paese a perdere la vita è quello del bottegaio Anacleto Cremaschini, operativo a Verolanuova. Titolare della bottega di alimentari in via Bredadasso, aveva 61 anni. Il paese conta così 24 deceduti confermati per il Covid-19 e 95 contagiati.

Un altro lutto ha colpito la comunità di Chiari per la morte del carabiniere in pensione Guerrino Grippo, di 62 anni. Colpito dal virus, era stato ricoverato prima all’ospedale Mellini del paese e poi al Sacco di Milano per l’aggravarsi delle condizioni. Qui è morto venerdì 3 aprile. Grippo, andato in pensione nel 2016, era stato trasferito da Chiari a Brescia al tribunale dei minori e per poi tornare a Chiari dove era stato a capo del Nucleo Operativo e Radiomobile.

A Paratico il lutto ha colpito la farmacia attiva da mezzo secolo del dottor Antonio Perani. Originario di Rovato, si era trasferito a Paratico per l’attività professionale. Era ricoverato al Civile di Brescia dove sabato 4 aprile è morto a 85 anni. Infine, Rovato piange Daniella Campagnari Frassine, deceduta anche lei sabato a causa del coronavirus che l’ha colpita a 86 anni. Era stata insegnante e dirigente scolastica in Franciacorta.