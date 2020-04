Coronavirus, a Iseo morta la decana: Paolina aveva 102 anni

(red.) Quella di ieri, venerdì 3 aprile, è stata un’altra giornata drammatica nella conta dei cittadini che nel bresciano non ce l’hanno fatta a superare il Covid-19. Una di queste persone è Paolina Foresti, residente a Iseo. Con i suoi 102 anni era considerata la decana del paese, nata in quel 1918 quando la prima guerra mondiale si era conclusa e affrontando anche il secondo conflitto mondiale.

L’anziana era ospite della casa di riposo “Cacciamatta” dove purtroppo è deceduta. Anche se, come succede in questi casi, non è dato sapere se sia stato il virus, visto che il tampone sull’anziana non è stato effettuato.

In un altro paese del Sebino come Paratico nelle ultime 24 ore l’Anagrafe ha registrato altri tre decessi relativi al periodo anche di marzo. Anche su questo fronte la mannaia della morte si è abbattuta, considerando che nel marzo del 2019 i deceduti erano stati 5 e nello scorso marzo si è arrivati a 19.