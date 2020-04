Coronavirus, altri 70 morti nel bresciano. Ma aumentano i dimessi

(red.) Uno dei dati che continua purtroppo a far piangere la provincia di Brescia in questo periodo di emergenza sanitaria da coronavirus resta quello dei nuovi deceduti. Se infatti il trend dei nuovi contagiati tra città e provincia resta stabile – 8.757 i casi totali al momento e pari a +159 tra quelli forniti dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala – aumenta invece quello di chi non ce l’ha fatta. Sono 70 i morti nella nostra provincia nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19, almeno secondo i dati ufficiali.

Un numero che fa salire a 1.476 in totale i defunti per il virus dall’inizio dell’emergenza. Un numero positivo, invece, è quello dei dimessi balzato a quota 3.769, più degli attuali ricoverati negli ospedali. Sul fronte dei capoluoghi, a Brescia città sono 1.324 i casi positivi al coronavirus, con una tendenza alla diminuzione delle nuove segnalazioni. E mentre si sta ancora combattendo l’emergenza sanitaria, il vicepresidente del Pirellone è critico sui movimenti nel territorio regionale.

Infatti, pare che la situazione tendente al miglioramento abbia indotto più gente a uscire di casa, anche se non necessario. Non a caso, è stato rilevato come mercoledì 1 aprile – i dati sono stati presentati ieri, giovedì e fanno riferimento sempre alle 24 ore precedenti – sono stati registrati il 37% degli spostamenti, una quota maggiore rispetto ai giorni e alle scorse settimane. “Ma bisogna restare a casa” ribadisce il vicepresidente Sala.