Coronavirus, alpini, religiosi, medico e patron calcio tra i morti

(red.) Quella di ieri, mercoledì 1 aprile, è stata un’altra giornata nera dal punto di vista dei deceduti in provincia di Brescia e anche per il coronavirus. A Rovato negli ultimi giorni sono mancati almeno cinque componenti dell’associazione degli alpini, mentre anche Calvagese della Riviera compare tra i paesi dove si segnala almeno una vittima. Doppio dramma, invece, a Rodengo Saiano per la parrocchia di Cristo Re. Infatti, sono morti l’ex parroco don Angelo Marini e la sacrista Costanza Boni.

Il primo, a 82 anni, era stato ordinato sacerdote nel 1962 e per diversi anni aveva guidato la parrocchia prima di cedere nel 2015 a don Luciano Bianchi. Don Angelo, comunque, è rimasto come presbitero collaboratore. La sacrista Costanza Boni è deceduta a 83 anni ieri mattina. Lutto anche nel mondo del calcio dilettantistico con il decesso dello storico presidente della Pedrocca Bepi Gilberti. E’ morto a 78 anni all’ospedale di Chiari dove era stato ricoverato a causa di una crisi respiratoria. Aveva creato la società sportiva partendo dalla Terza categoria e fino all’Eccellenza per poi, nel 2015, terminare la propria esperienza.

Altri nove decessi, purtroppo, si sono registrati nelle ultime 24 ore anche in Valcamonica dove i deceduti per Covid-19 sono 79. Infine, a Corzano è morto il medico di famiglia Massimo Bosio, 68 anni, ricoverato in ospedale a causa del virus. Fino agli ultimi giorni aveva lavorato informando la farmacia del paese delle terapie da dare ai propri pazienti.