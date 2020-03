Virus, martedì 31 marzo a mezzogiorno lutti cittadini

(red.) La proposta arriva dalla provincia di Bergamo e tutti i Comuni italiani, compresi quelli anche quelli bresciani, hanno aderito. Visto che i funerali delle numerose vittime da coronavirus non possono essere celebrati a causa delle disposizioni sanitarie in corso, saranno i sindaci a rendere omaggio. Martedì 31 marzo alle 12 tutti i sindaci italiani indosseranno il tricolore e si porranno, da soli, davanti ai loro municipi con le bandiere a mezz’asta per fermarsi in un minuto di raccoglimento.

“In segno di lutto e di solidarietà con tutte le comunità che stanno pagando il prezzo più alto” è il motivo di questa particolare iniziativa. Ricordare, quindi, i tanti morti di questa “guerra silenziosa” che non hanno potuto avere nemmeno un degno funerale e se sono andati senza il conforto degli affetti.