Coronavirus, da un 48enne alla decana: le nuove vittime

(red.) Sono storie di personaggi che si ammalano e che vengono stroncate dal coronavirus (anche se in diversi casi non ci sono conferme) quelle emerse anche ieri, giovedì 26 marzo. Una delle vittime più giovani è Alessandro Serioli, di 48 anni, volontario dell’Avis e padre di famiglia residente a Iseo. Appassionato di basket, è deceduto mercoledì in seguito a dieci giorni di febbre che non accennava a calare. Era stato posto in isolamento domiciliare dove stava affrontando la malattia, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Lascia la moglie Samanta e i due figli Mattia di 13 anni e Martina di 10. Alessandro era tifoso del Basket Iseo, squadra nella quale aveva militato tra le giovanili. E proprio una settimana fa, a causa della malattia, non era riuscito a raggiungere il consueto appuntamento con la donazione per l’Avis.

Al drammatico elenco delle vittime, se ne aggiungono altre due – le prime – che arrivano da Remedello, nella bassa bresciana. Altri quattro tra gli ultimi deceduti si segnalano in Valcamonica tra Angone di Darfo e Bienno, dove sono mancati anche due coniugi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. Anche Palazzolo è costretto a piangere altre due vittime, di cui l’ex medico condotto Gianpaolo Sbardolini e il politico Armando Marini. Forse una delle persone più anziane decedute a causa del virus nel bresciano è Elina Rossi Cadei, di certo la più anziana in paese, che quest’anno avrebbe compiuto 104 anni.

Hanno perso la vita anche il 91enne Faliero Muzi noto imprenditore e l’82enne Gianfranco Lamberti rappresentante di alimentari e vino ed ex capo squadra dei vigili del fuoco. Un’altra situazione purtroppo drammatica arriva da Castelcovati dove hanno perso la vita marito e moglie nell’arco di pochi giorni. L’una è Rosanna Gualtieri di 64 anni e l’altro è Giovanni Toti di 71 attivo nell’Aido e nella Protezione Civile. La prima è stata accompagnata al cimitero di Castelcovati e il marito sarà sepolto nello stesso campo santo.

In lutto anche il mondo della caccia per la morte di Domenico Grandini. Residente a Concesio e di 72 anni, era stato presidente a vari livelli, anche regionale, dell’Anuu Migratoristi. Grandini, che lascia la moglie e tre figli, era ricoverato da una settimana e proprio lui aveva organizzato una raccolta fondi in associazione per aiutare nell’emergenza.