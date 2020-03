Coronavirus, a Brescia città 716 contagiati e 104 morti: è un dramma

(red.) Il messaggio video del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che ieri, venerdì 20 marzo, ha sentito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’emergenza da coronavirus, è chiaro: servono misure dedicate al territorio e che i cittadini rispettino le disposizioni per evitare la diffusione e il contagio del virus.

Dalla sua parte ci sono i numeri drammatici che riguardano proprio il capoluogo e soprattutto la tendenza nell’arco di pochi giorni. Il primo decesso di un paziente con il coronavirus era stato il 4 marzo e a ieri, venerdì, se ne contavano 104, nell’arco quindi di sedici giorni.

Uno scenario devastante, che si aggiunge ai 716 casi attualmente positivi e risalenti a ieri, cioé 55 in più rispetto al giorno precedente. Brescia, come area densamente popolata, è più a rischio per la diffusione del contagio e per questo motivo si moltiplicano gli appelli di restare a casa e limitare le uscite allo stretto necessario.