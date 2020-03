Coronavirus, si “affittano” loculi nei cimiteri per i troppi morti

(red.) La scena straziante dei giorni precedenti a venerdì 20 marzo con l’esercito impegnato a Bergamo per trasportare decine di feretri con le vittime del coronavirus fuori dal territorio e verso altri luoghi è un’immagine che rende l’idea di un drammatico disagio anche nel bresciano. 35 parrocchie hanno aderito all’invito della diocesi di aprire per ospitare i feretri in attesa della cremazione.

Questo perché l’obitorio di Brescia è ormai pieno e non ci sono altre soluzioni. Ma in questo frangente si aggiunge anche un altro elemento. I Comuni di Montirone e Ghedi, per esempio, tra quelli colpiti dai contagiati e dalla morte di cittadini per il virus, hanno deciso di “affittare” dei loculi all’interno dei loro cimiteri. Spazi temporanei, quindi, dove deporre le salme in attesa della cremazione.