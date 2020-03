Coronavirus, negozianti, sacerdoti e familiari tra le vittime

(red.) Dalla drammatica emergenza sanitaria in corso per il coronavirus anche nel bresciano emergono alcune storie tragiche che riguardano una serie di paesi alle prese con la conta dei contagiati o dei deceduti. A Carpenedolo, per esempio, nella bassa bresciana, il virus si è portato via il 74enne Lino Bonatti e il 65enne Giulio Mosca. Due cittadini noti in paese e conoscenti anche tra di loro per gestire due negozi a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo per la “Gioielleria Bonatti” e il secondo per l’edicola “Mosca”.

E purtroppo il contagio non si ferma neanche di fronte a chi indossa l’abito talare. Dopo i decessi di don Giovanni Girelli a Orzinuovi e don Diego Gabusi di Mazzano, nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, è giunta notizia anche delle morti di don Giuseppe Toninelli e monsignor Domenico Gregorelli. Il primo, nato nel 1940 a San Paolo, era originario della parrocchia di Rovato e sarà tumulato domani, sabato 21, nel cimitero di Cremezzano a San Paolo. Gregorelli, nato nel 1934, era stato ordinato sacerdote a Firenze, ma era originario di Sarezzo e come ultima missione era stato impegnato nella casa di riposo di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo.

Dramma ancora maggiore a Cevo, in Valcamonica, dove si segnalano tre decessi nell’arco di 24 ore. E a rendere ancora più tragica la circostanza c’è il fatto che Gianni Casalini, deceduto a 69 anni, sia stato seguito nel tragico destino dalla madre Maria Barbara Biondi di 94 anni.