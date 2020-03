Bagnolo Mella, fornaio stroncato da malore in negozio

(red.) Ieri mattina, giovedì 19 marzo, si è consumato un dramma all’interno di una forneria a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. Un uomo di 56 anni, Massimo Gobbi, è stato trovato senza vita nel laboratorio dove era abituato a lavorare il pane.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata una commessa che, dopo aver verificato la sua assenza per diversi minuti intorno a mezzogiorno, ha raggiunto il retrobottega trovando il fornaio a terra e con il suo gatto accanto a lui.

Subito è stato lanciato l’allarme al 112 e in via Solferino è giunta un’ambulanza da Trenzano. Ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare la morte, dovuta probabilmente a un malore. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Verolanuova.