Coronavirus, morto ispettore Sandro Colonna del trofeo di nuoto

(red.) Brescia perde un’anima sportiva – e non solo – con la morte dell’ispettore capo di Polizia Sandro Colonna, deceduto a 59 anni anche a causa del contagio da coronavirus. Nel 1985 aveva fondato il Gruppo Sportivo Giovanile Fiamme Oro di nuoto e aveva organizzato per anni il Trofeo Città di Brescia alla piscina di via Rodi.

Sandro Colonna, da tutti conosciuto come “Santo”, lo scorso venerdì 6 marzo all’ospedale Civile di Brescia si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento programmato al cuore. Ma a causa dell’emergenza da coronavirus l’operazione non era stata effettuata e intanto era stato anche contagiato dal Covid-19 fino al decesso nel massimo ospedale cittadino. Nel 1994 Sandro Colonna aveva ricevuto la Medaglia d’Oro al merito sportivo da parte della Provincia di Brescia.