Coccaglio, 61enne stroncato da un malore al volante di un camion

(red.) Alle prime ore di questa mattina, sabato 7 marzo, le ambulanze e i carabinieri hanno raggiunto un parcheggio in via Marco Polo a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, dopo la segnalazione di un uomo inerme al volante del suo camion. L’allerta al 112 è arrivata dopo le 6,30 muovendo sul posto due automediche da Brescia e Bergamo e anche un’ambulanza da Bornato, oltre ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari.

In quell’area di sosta c’era un mezzo pesante e alla guida un 61enne. Residente in Lombardia, l’uomo era sul posto per scaricare del materiale che sarebbe stato destinato con missioni benefiche in Africa. A notare quel conducente è stato un altro volontario che ha chiamato i soccorsi, ma ormai per il 61enne non c’era più nulla da fare. Un malore lo avrebbe stroncato.