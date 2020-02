Genova, bresciano operaio al nuovo ponte trovato morto

(red.) Una vittima scuote la ricostruzione in corso del nuovo ponte a Genova, anche se non direttamente collegata ai cantieri. Nella notte tra giovedì 27 e ieri, venerdì 28 febbraio, un bresciano di 29 anni – Adriano Udeschini il nome – è stato trovato senza vita in un letto d’albergo. Il giovane, residente a Carpenedolo, lavorava per conto di un’impresa edile che in questo periodo sta operando per la ricostruzione delle campate del viadotto genovese.

Ieri mattina, venerdì, nel momento in cui i colleghi non lo hanno trovato sul posto di lavoro e senza alcun avviso, lo hanno raggiunto nell’hotel convenzionato con l’impresa a Lavagna, in provincia. E nella sua stanza il giovane è stato trovato morto e senza presentare segni di violenza.

Sull’accaduto indaga la procura di Genova che ha disposto l’autopsia in programma di essere eseguita lunedì 2 marzo per capire cosa abbia stroncato il 29enne. E la comunità di Carpenedolo, dove è giunta la notizia, è rimasta sotto shock.