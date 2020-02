Pozzolengo, auto fuori strada e si ribalta nel fosso. Morto il bimbo

(red.) La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire si è diffusa ieri mattina, giovedì 27 febbraio. Il piccolo Ettore Stefanoni, il bimbo nato da soli dodici giorni e rimasto coinvolto nell’uscita di strada in auto la mattina di martedì 25, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le sue condizioni con le quali era stato trasportato in elicottero verso la Rianimazione pediatrica dell’ospedale Civile di Brescia. Quel giorno, intorno alle 9,30, era stato posto dalla madre Sara Abeni, di 33 anni, nel seggiolino della Nissan Juke con cui la donna si stava muovendo lungo la provinciale che da Pozzolengo porta verso Desenzano del Garda e San Martino della Battaglia.

Ma forse a causa della fitta nebbia, la giovane donna aveva perso il controllo all’altezza di una curva finendo poi in un fosso nel quale si era ribaltata. La 33enne era uscita quasi illesa, mentre il figlioletto, che aveva riportato un trauma cranico, era stato caricato sull’elicottero in codice rosso verso il massimo ospedale cittadino. E’ riuscito a trascorrere la prima notte, ma ha perso la vita nella tarda serata di mercoledì. La notizia ha scioccato la comunità di Lonato e la frazione di Brodena, dove il piccolo abitava da poco tempo con la madre, il padre Federico di 49 anni, un fratellino e altri tre più grandi avuti dall’uomo con la precedente compagna.

Un lutto che colpisce anche Sirmione, paese di origine della famiglia. La Polizia stradale si era occupata di ricostruire la dinamica verificando che nessun altro mezzo era rimasto coinvolto. Ma nel frattempo, secondo fonti di stampa, la procura di Brescia avrebbe aperto un’indagine per omicidio stradale a carico della madre e come atto dovuto per accertare cosa sia accaduto. Un altro atto in questa direzione è il sequestro della vettura. Ma ora è soprattutto il momento del dolore per il piccolo che era nato sabato 15 febbraio. Tutti in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia, di cui i genitori che sono noti per essere stata una barista la madre a Rivoltella e un dipendente di un negozio di articoli sportivi il padre. Il piccolo Ettore lascia proprio i genitori, i quattro fratelli e altri parenti.