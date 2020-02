Toscolano, trova la moglie 23enne morta in casa: è suicidio

(red.) Tragedia questa mattina, giovedì 13 febbraio, a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Pochi minuti prima delle 8 un uomo ha trovato la moglie appena 23enne senza vita tra le mura di casa. E’ successo in via Carducci e proprio il marito ha prima di tentato di rianimarla e poi ha allertato i soccorsi al 112, facendo intervenire l’automedica, un’ambulanza da Roé Volciano e anche l’elicottero da Brescia.

Ma ormai per la giovane non c’era più nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Salò intervenuti sul posto hanno appurato che la donna si sarebbe tolta la vita per motivi da chiarire e quindi nessun altro sarebbe rimasto coinvolto. La donna lascia anche il piccolo figlio di 3 anni.