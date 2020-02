Dello in lutto, la piccola Alexia di 6 anni non ce l’ha fatta

(red.) La comunità bresciana di Dello sta vivendo un profondo momento di dolore a causa della morte di Alexia Ferrari, scomparsa a soli 6 anni a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. I suoi genitori hanno tentato ogni strada per strapparla alla morte, ma domenica 9 febbraio è arrivata la triste notizia del decesso.

E oggi pomeriggio, martedì 11, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio tutto il paese si ritroverà per dare l’ultimo saluto alla piccola e stare vicino alla famiglia. Nel corso di questi mesi i genitori di Alexia hanno anche realizzato il sogno di andare a Roma, all’udienza generale di Papa Francesco, durante la quale il pontefice ha benedetto la bimba.

Di fronte a questo dramma, la stessa famiglia ha espresso l’intenzione di lanciare un progetto per realizzare un reparto per bimbi malati terminali all’ospedale Civile di Brescia e per questo potrebbe essere lanciata una raccolta di fondi.