Palazzolo, vigile si toglie la vita dopo un caso a Bergamo

(red.) Il dramma, con la chiamata (inutile) ai soccorsi, è stato scoperto questa mattina, martedì 4 febbraio, all’alba a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano. Un agente 44enne della Polizia Locale si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d’ordinanza in via Torre del Popolo. Sul posto, dopo l’allerta al 112, era giunta l’automedica da Bergamo, ma ogni soccorso si era reso subito inutile.

La tragedia è stata segnalata ai carabinieri della compagnia di Chiari anche per capire se l’agente abbia lasciato un biglietto. Si tratta dello stesso operatore che nei giorni precedenti a martedì aveva parcheggiato l’auto delle forze dell’ordine per diverse ore in uno spazio rivolto ai disabili a Bergamo.

E il poliziotto, compreso l’errore, si era scusato e auto-multato. Ma quella vicenda era approdata sui social portando diversi utenti ad attaccare l’agente per quel comportamento. Forse l’operatore non ha retto al coro di polemiche e ha deciso di togliersi la vita.