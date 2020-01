Dello, morto nell’incidente con un tir. Chi era la vittima

(red.) Si chiamava Alex Tanzini, di 38 anni, la vittima del tragico incidente stradale della notte tra venerdì 17 e oggi, sabato 18 gennaio, a Dello, nella bassa bresciana. L’uomo, sposato, era alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta quando, poco prima dell’1, stava percorrendo via Tenente Agosti quando ha tamponato un tir carico di latte che in quel momento stava uscendo da un’azienda.

E la vettura si era incastrata sotto il cassone del mezzo pesante. I vigili del fuoco si erano occupati di estrarre il corpo ormai senza vita dell’uomo residente in paese, mentre l’autotrasportatore è rimasto illeso. A lui i carabinieri hanno sottoposto il test dell’alcol e della droga come di consueto in caso di incidenti e l’esito è stato negativo.