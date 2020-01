Angolo Terme, muore due anni dopo la meningite

(red.) In un periodo in cui è scoppiata la psicosi sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo per cinque episodi di meningite in un mese, la provincia bresciana deve affrontare un altro caso, anche se non direttamente collegato. Matteo Minelli, 35 anni, residente in una frazione di Angolo Terme, in Valcamonica, è morto per i postumi di una meningite che aveva contratto a metà gennaio del 2018.

E ieri, lunedì 6 gennaio, si è svolto il funerale in cui la comunità gli ha dato l’ultimo saluto. Colpito dalla forma aggressiva del batterio, era stato condotto d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia restando in coma e poi seguito dai familiari anche nella lunga agonia alla Rsa Angelo Maj di Darfo Boario Terme. Impiegato di banca tra Sale Marasino e Sulzano, era appassionato di calcio, montagna e del lago d’Iseo. Lascia i genitori, i fratelli e altri parenti.