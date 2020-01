Gambara, cugina dello sposo muore alla festa di matrimonio

(red.) Una doppia occasione di festa ha assunto i contorni di una tragedia a Gambara, nella bassa bresciana. E’ successo martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, quando in un ristorante era in corso la cena per un matrimonio appena celebrato, ma anche in occasione del Capodanno. Ma alla Cascina Sei Ore” il momento è diventato drammatico. Monica Ferrari, 51enne cugina dello sposo e residente a Coniolo di Orzinuovi, ha accusato un malore che l’ha stroncata.

Le nozze si erano celebrate poche ore prima nella chiesa di San Paolo e i festeggiamenti erano proseguiti al ristorante di Gambara. Dopo la mezzanotte molti dei commensali si erano intrattenuti all’esterno per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio per il Capodanno e subito dopo la donna si è sentita male. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della 51enne a causa di un attacco cardiaco.

Sul posto si sono presentati anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per ricostruire il dramma. Nel frattempo la salma è già stata restituita alla famiglia per il funerale. La donna, che era conosciuta a Coniolo di Orzinuovi anche per l’attività che conduceva con gli alpini, lascia il marito Giovanni e tre figli. Stasera, giovedì 2 gennaio, alle 20 si terrà una veglia e domani, venerdì 3 gennaio, alle 14,30 il funerale nella chiesa di Coniolo.