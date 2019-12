Lumezzane, muore undici giorni dopo essere investito

(red.) Altra vittima sulle strade della provincia di Brescia. E anche in questo caso si tratta di un pedone che era stato investito da un’auto. Roberto Bertoli, il 69enne che era stato travolto lo scorso 18 dicembre da una vettura in via Montini a Lumezzane, in Valtrompia, è morto domenica sera 29 dicembre all’ospedale Civile.

Secondo quanto era stato ricostruito dalla Polizia Locale, intorno alle 17,30 di quel giorno l’uomo stava attraversando la strada per raggiungere un vicino spazio verde nella frazione di Sant’Apollonio ed era stato investito da una Renault condotta da un 40enne.

Era stato sbalzato in avanti per alcuni metri riportando un grave trauma cranico e fratture varie. Parso subito in condizioni critiche, era stato trasferito d’urgenza in ospedale dove è deceduto. Lascia la moglie Caterina e i figli Oscar e Walter. Il funerale non è ancora stato fissato.