Carpenedolo, trovato morto anziano scomparso domenica

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 31 dicembre è stato trovato senza vita un uomo di 73 anni di cui non si avevano notizie dalla mattina di domenica 29. Mario Castellini, questo il nome della vittima, residente a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, si era allontanato con la sua Nissan Qashqai (nella foto) tra le campagne di Carpenedolo, Medole e Gozzolina, al confine tra il territorio bresciano e mantovano, alla ricerca di funghi.

L’ultima sua traccia era emersa proprio a Carpenedolo e da qui erano partite le ricerche, poi concluse nel modo tragico con il ritrovamento dell’uomo privo di vita, sembra a causa di un infarto. Originario di Castel Goffredo e professore prima di andare in pensione, era stato insegnante anche nel bresciano. Le verifiche medico legali svolte sul corpo hanno accertato che il decesso era avvenuto per cause naturali.