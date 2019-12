Chiari, operaio colpito da un malore muore in ospedale

(red.) Se n’è andato stroncato da un malore sul posto di lavoro e a poche ore dalla fine del 2019. La comunità bresciana di Chiari è scossa per quanto accaduto ieri pomeriggio, domenica 29 dicembre, intorno alle 16,30, all’interno delle trafilerie Carlo Gnutti di via San Bernardino. Giovanni Facchi, questo il nome della vittima, operaio 52enne, stava lavorando nell’azienda quando ha accusato un problema.

Subito i colleghi che erano con lui hanno allertato i soccorsi al 112 facendo muovere sul posto l’automedica e due ambulanze. L’addetto, parso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’uomo lascia due figli.