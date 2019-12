Barbariga, 62enne egiziano trovato morto in una cascina

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 dicembre, un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita in una cascina a Barbariga, nella bassa bresciana. Pochi minuti prima delle 20, in via Giuseppe Mazzini, l’uomo di origine egiziana è stato trovato esanime e ormai privo di vita. Sembra che il nordafricano dormisse in quella struttura grazie alla disposizione di un’associazione locale.

E ieri si sono mossi i carabinieri della compagnia di Verolanuova con i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza da Dello. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La sensazione è che sia rimasto vittima di un malore, forse un infarto, nella notte di Natale tra il 24 e il 25 dicembre.