Brescia, universitaria 19enne muore di meningite all’ospedale Civile

(red.) E’ un dramma quello che nelle ore precedenti a mercoledì 4 dicembre ha colpito una ragazza di 19 anni. Veronica Cadei, bergamasca di Villongo, ha perso la vita ieri mattina, martedì 3, intorno alle 7 dopo essere stata colpita da una forma di meningite fulminante. La giovane, iscritta da qualche mese all’Università Cattolica di Brescia alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, era stata ricoverata lunedì 2 nel pomeriggio all’ospedale Civile di Brescia. Infatti, proprio lunedì, mentre seguiva una lezione con altri compagni di corso, ha iniziato ad accusare un malessere e con febbre alta. Uno studente che frequentava con lei la lezione si è proposto di portarla al pronto soccorso del massimo ospedale cittadino e qui per la giovane erano iniziati tutti i trattamenti del caso.

Dalla struttura fanno sapere che all’inizio non si erano presentate le condizioni per parlare di meningite, tanto che la giovane era rimasta cosciente e si alzava anche dal proprio letto fino a lunedì sera. Ma la sua situazione clinica è peggiorata durante la notte, tanto che insieme alla febbre ha accusato anche difficoltà a respirare. Trasferita al pronto soccorso, è stata anche colpita da un infarto e a quel punto sono stati chiamati i suoi genitori. Veronica è stata quindi spostata nel reparto di Rianimazione di cardiochirurgia, ma poco prima delle 7 è sopraggiunto il decesso. Dalla direzione sanitaria del Civile fanno sapere di aver disposto l’autopsia per capire la causa della morte e le analisi hanno confermato che la 19enne aveva contratto il batterio della meningite di tipo C, il più aggressivo.

E ora la famiglia, formata dalla madre Debora, dal padre Paolo e dalla sorella Nicoletta, la piange. La notizia della morte della 19enne per meningite ha indotto l’Università Cattolica, con l’Ats di Brescia e Bergamo, ad avviare tutte le misure del caso, disponendo la profilassi antibiotica per un centinaio di persone tra compagni di corso, docenti e chi è entrata in contatto con la ragazza nei giorni precedenti, compresi i familiari e amici. In ogni caso, l’assessore lombardo alla Salute Giulio Gallera non parla di alcun allarme.

Veronica era una brava studentessa che solo la scorsa estate si era diplomata all’Istituto Antonietti di Iseo, lo stesso frequentato ora dalla sorella Nicoletta. E il 23 novembre scorso la 19enne con altri studenti meritevoli era tornata all’istituto per una cerimonia dedicata proprio agli studenti di spicco. E anche qui, vista la recente presenza, si dovrà valutare se saranno necessarie misure sanitarie. In ogni caso dalla scuola superiore e dalla Cattolica sono giunti attestati di cordoglio per una ragazza modello che ha perso la vita in questo modo così tragico.