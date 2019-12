Desenzano, ultimo saluto per Giuseppe morto a Solferino

(red.) Quella di oggi, martedì 3 dicembre, sarà una giornata di lutto per Rivoltella di Desenzano del Garda, nel bresciano, dove nel pomeriggio sarà celebrato il funerale di Giuseppe Silvestri. Domenica 1 il 42enne, alla guida della sua Volkswagen Polo, stava tornando a casa dalla provincia di Mantova dove era stato con alcuni amici.

Ma in via Delle Spade a Solferino, colto da un malore, era finito fuori strada mentre affrontava una curva e così ha travolto la recinzione esterna di un’abitazione. Gli accertamenti medico legali hanno appurato che il decesso era dovuto all’arresto cardiaco e non all’impatto dell’incidente. Ieri, lunedì, la salma dell’uomo è stata portata alla sala del commiato di Desenzano da Castiglione delle Stiviere in vista del funerale di oggi pomeriggio alle 15,15 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Rivoltella.