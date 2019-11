San Polo, martedì funerale dello studente travolto dal treno

(red.) Quello di domani, martedì 26 novembre, sarà un giorno di dolore per tutta Brescia e il quartiere di San Polo per il funerale di Andrea Nobilini. La salma del giovane studente universitario iscritto alla Facoltà di Medicina a Pisa è rientrata ieri, domenica, a casa in vista dell’ultimo saluto che sarà celebrato domani, martedì alle 10,30, nella chiesa delle Sante Capitanio e Gerosa. Oggi, invece, lunedì, potrebbe essere celebrata una veglia.

Il giovane era stato travolto mortalmente dal transito di un treno all’alba di giovedì scorso 21 novembre nel momento in cui tornava alla casa pisana dopo aver trascorso la notte a una festa. Secondo la ricostruzione, il giovane, con gli auricolari nelle orecchie e mentre ascoltava la musica, sarebbe passato sotto un passaggio a livello vicino alla massicciata e in quel momento un treno merci, con una sporgenza, lo ha colpito alla zona del collo facendo volare il giovane per circa 50 metri. L’autopsia disposta dal magistrato e già stata effettuata, ma nel frattempo non è stato ancora individuato il convoglio merci che ha travolto Andrea.