Via Veneto: “Il Comune gioca a rimpiattino con le associazioni”

Brescia. Continua il dibattito sul discusso restyling di via Veneto a Brescia. Dopo che i Comitati di cittadini e commercianti hanno lamentato la scarsa partecipazione al progetto ideato dalla Loggia e che trasformerà il volto della strada, i firmatari della petizione che si oppongono alla riqualificazione della zona, hanno indetto una nuova assemblea per il prossimo 6 giugno. Riunione di cui, come sottolineano gli organizzatori, era stata data notizia sia all’assessorato sia al Comune stesso.

La Loggia infatti ha organizzato un incontro, intitolato “#incontriamoci – Presentazione del progetto di riqualificazione di Via Vittorio Veneto” per il 7 giugno.

«Perché – chiede il portavoce delle associazioni di via Veneto, Massimo Frigerio, – un’Istituzione deve giocare a rimpiattino con le associazioni?. Il Comune, saputa della nostra iniziativa, fissando una assemblea il giorno dopo vuole far fallire la prima assemblea puntando sulla difficoltà di far partecipare le persone a due riunioni sullo stesso argomento a distanza di un giorno tra l’altro organizzate nello stesso stabile?»

«La richiesta è di permettere alle associazioni di presentare ai cittadini la petizione, le proposte e le tante questioni che non convincono del progetto. Riportiamo la discussione alla partecipazione rovesciando il solito canone che vede la politica distante dai cittadini. Le realtà associative espongono e, almeno, per una volta le Istituzioni ascoltino», continua la nota dei Comitati.

«Abbiamo chiesto di essere sentiti nelle commissioni competenti ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ora ci troviamo addirittura in concorrenza con il nostro Comune quasi fosse una gara a chi fa più share e a chi porta più persone in assemblea. Che peccato e che occasione persa», viene evidenziato.

«L’assemblea del 7 giugno è relativa alla presentazione di un prodotto deciso e preconfezionato. Ci domandiamo se questa è partecipazione e ci domandiamo se Sindaco e Giunta ritengano di non perpetuare questa forzatura fissando e rinviando ad altra data utile per riflettere sul materiale che verrà presentato nell’assemblea del 6 giugno e sulla discussione che, a causa della nostra petizione, il Consiglio Comunale dovrà obbligatoriamente fissare. Se questo non sarà noi, comunque non mancheremo alla riunione del 7 giugno perchè noi non lavoriamo per far fallire le occasioni di confronto», concludono le associazioni di via Veneto.