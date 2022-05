Via Veneto, 1100 firme per dire “no” al restyling

Brescia. Sono 1100 le firme raccolte tra i residenti di via Veneto a Brescia che si oppongo al progetto di restyling dell’amministrazione comunale.

La petizione è stata consegnata e protocollata in Comune mercoledì 25 aprile. A presentarla l’“Associazione commercianti, artigiani e professionisti di via Vittorio Veneto” e l’ “Associazione residenti di via Veneto e vie limitrofe”.

Tra le motivazioni del “no” alla riqualificazione dell’importante arteria cittadina, in primis, la «assenza di reale partecipazione». I firmatari lamentano che «la consultazione dei residenti e dei soggetti interessati non è stata in alcun modo adeguatamente segnalata. Invero, alle riunioni tenutesi in orari pomeridiani presso l’Urban Centre (in centro storico) hanno partecipato tra le 5 e le 15 persone a riunione e non tutte del quartiere. L’unica assemblea pubblica, tenutasi in orario serale, invece, è stata molto partecipata ed in tale occasione la stragrande maggioranza dei presenti ha dichiarato grande perplessità e numerosi dubbi».

Quali sono questi dubbi? Innanzitutto «l’introduzione dei sensi unici creerà un dedalo viabilistico nella zona, con aumento del traffico determinato dalla ricerca del posto auto», ma non piace «il nuovo layout di via Veneto e l’introduzione di parcheggi a lisca di pesce, su un lato, e di parcheggi in parallelo, sull’altro lato, nelle vie laterali, provocheranno restrizioni della carreggiata. Tutto ciò renderà difficile l’accesso ai mezzi di soccorso».

«Inoltre- sottolineano nella petizione- le auto in manovra di parcheggio creeranno code e aumento delle emissioni».

Altro nodo: i parcheggi che, secondo residenti e commercianti, «diminuiranno notevolmente in un quartiere ad alta densità di popolazione anziana e con garage privati (realizzati negli anni 50-60) sottodimensionati per la situazione attuale», mentre «le piste ciclabili sono state individuate troppo a ridosso dei plateatici, rendendo la situazione un potenziale pericolo per i clienti, per gli utilizzatori di biciclette e monopattini e per gli operatori commerciali».

«Il progetto- scrivono i firmatari- rischia di danneggiare le attività commerciali, a causa della difficoltà di raggiungere e sostare in via Veneto e nel quartiere».

Quali sono le chieste alla Loggia? «Che il Comune di Brescia sospenda l’iter del progetto di “riqualificazione”, non condiviso, avviando al contempo una nuova ma vera fase di confronto con il territorio e consentendo una reale e non fittizia partecipazione. Si chiede, quindi, di organizzare una nuova fase d’incontri sul territorio, in orari tali da consentire la più ampia partecipazione dei residenti e dei fruitori di Via Veneto (operatori economici e loro clienti), anticipando chiari materiali progettuali ed informativi agli interessati (ad esempio, via email) almeno una settimana prima di ciascun incontro».

In seconda istanza, «che il Comune, allo stato, non modifichi la viabilità in Via Veneto e nelle vie limitrofe e non riduca i parcheggi nel viale principale, disciplinando, come previsto dal Codice della Strada, il parcheggio sui marciapiedi (art. 158 I co lett. H CDS)» e che «predisponga un piano di sostegno al commercio, danneggiato dai lunghi lavori già in atto».