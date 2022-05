Tombe bimbi mai nati: “Stanchi e delusi, fateci seppellire i nostri figli”

Brescia. Dopo le spiegazioni del Comune di Brescia su caso delle esumazioni dei resti dei bambini mai nati al cimitero Vantiniano di Brescia e dopo l’intervento del centrodestra in Loggia che ha stigmatizzato l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, più attenta ad offrire un quadro “tecnico” della vicenda, anzichè soffermarsi sull’aspetto umano della vicenda, arriva anche la replica delle famiglie dei bambini esumati al camposanto.

In una nota firmata dai “genitori coinvolti nelle esumazioni massive avvenute al cimitero Vantiniano” viene spiegato che “nella riunione con il sindaco, il vicesindaco, il presidente del Consiglio Comunale, l’assessore Mucchetti e la dott.ssa Begni, del 3 marzo scorso ci era stato promesso che saremmo stati informati tempestivamente riguardo ai risultati delle analisi. Sappiamo che il Comune li ha ricevuti a fine marzo ma noi lo abbiamo scoperto solo oggi dai giornali”.

“Abbiamo prontamente richiesto copia delle analisi e speriamo che ci venga fornita tempestivamente, senza cercare di prendere tempo, come hanno fatto sino ad ora. Precisiamo che le ossa non sono state trovate tra la sabbia e la ghiaia bensì in superficie sulla terra, prima che fossero intenzionalmente occultate con la ghiaia che, come ha ammesso la dott.ssa Begni durante la riunione di marzo, è stata fatta spargere per impedirci di continuare a segnalare la presenza di questi resti”.

“Il fatto che la possibile datazione dei resti vada dagli anni 50 ai giorni nostri non esclude affatto la possibilità che l’osso attribuibile ad un feto di 39 settimane sia dei bambini esumati con tanta fretta; se fosse più vecchio non farebbe che smentire la teoria portata avanti dall’amministrazione secondo la quale le ossa si sciolgono completamente molto in fretta”.

“Gli altri reperti”, continuano i genitori, “non possono essere quelli denunciati da noi perché erano ben più lunghi di 2/3 cm. Non comprendiamo per quale motivo nella perizia compaia un commento in merito alla possibilità di trovare ossa sparse nei cimiteri. Proprio in ragione del fatto che i contenitori nei quali vengono riposti i bambini non nati sono in gran parte biodegradabili e che i resti non sono di grandi dimensioni continua a sembrarci inadeguato il tempo dedicato alle operazioni : dieci minuti circa in presenza dei genitori e solo un

minuto e 57 secondi per gli altri”.

“Resta il mistero riguardo ai resti di uno dei nostri bambini, morto alla fine della trentasettesima settimana di gestazione, vestito ed avvolto in una copertina di pile, seppellito in una bara di legno verniciata di bianco, del quale non è stato trovato nulla, nemmeno la targhetta in alluminio con il nome. La presenza di testimoni alle operazioni non risulta da nessun atto ufficiale, i verbali infatti sono semplicemente siglati dal custode e non riportano nessuna altra firma”.

“Leggiamo”, continua la nota, “che ora i resti rinvenuti sono diventati 50, eppure in Commissione Comunale la dott.ssa Begni aveva detto che erano 20/25, come è possibile? Non è vero che chi aveva lasciato il proprio nome agli uffici è stato contattato, molti di noi lo avevano fatto e ciò è dimostrato dai verbali di esumazione sui quali sono riportati nomi, cognomi e dati di alcuni di noi che tuttavia non hanno ricevuto nessun avviso. Non è assolutamente vero che è stato rispettato il Regolamento del 1990 poiché dice chiaramente

che la programmazione per l’anno successivo deve essere fatta prima della ricorrenza dei morti dell’anno precedente”.

“Aggiungiamo che, se anche fosse vero che non era possibile mettere

l’elenco dei nomi a causa della legge sulla privacy, si poteva aggirare il problema mettendo le date di morte e almeno la dicitura corretta dei riquadri, cosa che non è stata fatta”.

“Leggiamo inoltre che la dott.ssa Begni dichiara di essersi preoccupata di fare spazio ma chiunque può verificare sul sito del Comune che erano previste già per il 2020 le operazioni di esumazione di due riquadri (il 31 e il 32) che ad oggi non sono ancora state fatte e che si trovano in un deplorevole stato di degrado”.

“Per quanto riguarda le scuse della dott.ssa Begni, che arrivano solo oggi, quando si è convinta di poter nascondere sotto il tappeto i suoi errori una volta per tutte, direi che sono tardive e poco convincenti. Siamo stanchi di sentire solo bugie dagli uffici del comune e molto delusi dal sindaco che sino ad

ora non ha mosso un dito per fare chiarezza. Chiunque abbia seguito la vicenda con un po’ di attenzione ha ormai capito che le tombe dei nostri bambini sono state fatte sparire perché stavano arrivando troppe denunce al Garante della privacy da quelle mamme che non sapevano che il loro bambino era stato seppellito. Le operazioni dovevano essere effettuate in fretta e quindi, accortisi che in presenza dei genitori i lavori rallentavano troppo, gli uffici hanno smesso di cercare di contattarli. Gli avvisi sono stati volutamente minimi perché non dovevano essere letti”.

“Le ossa dei nostri bambini sono sparse in quella terra. Abbiamo chiesto al sindaco di poter far scavare, a nostre spese, per raccogliere e riporre in un ossario le ossa sparse in quei riquadri”.

“Invitiamo a chiedersi come possa sentirsi un genitore al pensiero che i pochi resti di suo figlio, invece che raccolti in una tomba o in un ossario dove poter andare a pregare, a piangere e portare un fiore, siano rosicchiati dai ratti”, sottolineano le famiglie.

“Torniamo a fare al Sindaco la stessa richiesta, che non ha ancora avuto risposta: “ci permetta di far scavare”, e chiediamo anche di poter mettere

nell’ossario che sarà dedicato ai bimbi non nati di ieri e di domani anche i resti di queste ultime esumazioni che non venissero reclamati”.

I genitori hanno anche annunciato di avere incaricato un legale “per la tutela dei nostri diritti”.