Via Veneto, scontro sulla riqualificazione viabilistica

Brescia. E’ scontro, tra i residenti di via Veneto sul progetto di riqualificazione della strada: il quartiere si divide tra coloro che si oppongono agli interventi e coloro che, invece, ritengono che l’obiettivo del piano, promosso dall’assessorato alla mobilità del Comune di Brescia, in collaborazione di Urban Center Brescia, punti ad miglioramento della sicurezza e della fruibilità della zona, con una spinta alla socialità urbana, oltre ad implementare il verde e riqualificare gli spazi pubblici con nuovi arredi e attrezzature.

I fronti contrapposti sono, da un lato, le associazioni Cittadini di via Veneto e Commercianti e professionisti di via Veneto che dicono “no” al cantiere (che durerà per tutto il 2023) e che sottrarrà alcuni posteggi auto e, dall’altra, il Consiglio di quartiere Sant’Eustacchio, Comitato di cittadini guidato da Vittorio Carbone e Consulta per l’ambiente che appoggiano il restyling.

Sabato scorso è stato organizzato un gazebo per la raccolta firme contro i lavori, mercoledì, invece, si è tenuta una conferenza stampa del gruppo che appoggia il progetto che ha voluto ribadire la bontà delle intenzioni della Loggia, sottolineando che quella del banchetto è stata un’azione di «disinformazione» relativa, anche, al numero di posti auto che verranno eliminati (12), e che saranno recuperati, poi, con una nuova viabilità nelle strade vicine, che verranno trasformate a senso unico.

Favorevole alla trasformazione di via Veneto la maggioranza del Cdq Sant’Eustacchio guidato da Carbone, il quale ha evidenziato che il progetto è stato compartecipato e che il Comune di Brescia ha ascoltato le esigenze dei residenti e quelle dei commercianti.

Analoga posizione è quella espressa dalla Consulta per l’Ambiente (presidente Ettore Brunelli) che ha voluto evidenziare che «il nuovo progetto frutto di progettazione partecipata, prevede indubbi miglioramenti rispetto alla situazione attuale per la sicurezza stradale, per la vivibilità delle aree pedonali, per la ciclabilità, per la salvaguardia del patrimonio arboreo».