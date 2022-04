Plateatici, Rolfi: “Così si uccide il commercio”

Brescia. Sulla decisione del Comune di Brescia di prorogare l’allargamento dei plateatici (a pagamento) ai locali cittadini, scaduta l’emergenza sanitaria nel corso della quale era stata data facoltà (gratuitamente) ai titolari di bar e ristoranti di estendere l’occupazione del suolo pubblico, è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura e Sistemi verdi, il bresciano Fabio Rolfi, fortemente critico sulla delibera della Loggia.

«Nessuna proroga della misura che ha consentito ai commercianti della città di beneficiare di un ampliamento gratuito dei plateatici. Se vuoi più spazio lo dovrai pagare, presentando una domanda (nuova burocrazia) e neppure per tutta la città (le piazze sono escluse)».

«A differenza di quanto hanno fatto e stanno facendo altri comuni e città- è la stoccata di Rolfi- (Monza, ad esempio, ha prorogato la misura dell’estensione gratuita fino a giugno, Iseo fino a settembre) la nostra città, maglia nera per mortalità di negozi di vicinato in Lombardia, ha scelto di non aiutare il commercio. Del resto per qualcuno ristoranti e negozi sono pieni. Ci impegneremo in consiglio comunale per estendere le agevolazioni e migliorarle per tutti i commercianti bresciani».