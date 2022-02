Toscolano, agente morto: il Comune non si costituisce parte civile

(red.) Scontro in aula nel Consiglio comunale che si è tenuto martedì 15 febbraio a Toscolano Maderno (Brescia) per due mozioni presentata dai gruppi di minoranza dai gruppi di opposizione “Obiettivo Comune” e “Centro Destra Toscolano Maderno”. L’opposizione chiedeva all’amministrazione comunale di costituirsi parte civile nel processo per la morte di Gino Zanardini, 61 anni, vicecomandante della Polizia Locale colpito da un masso mentre svolgeva un servizio di controllo nella Valle delle Cartiere il 12 giugno 2018. A seguito della caduta della grossa pietra, l’agente della Locale morì il giorno successivo.

Rinviati a giudizio per quel tragico evento (prima udienza il prossimo 31 marzo), con l’accusa di “cooperazione in omicidio colposo”, il sindaco Delia Castellini, il tecnico comunale Mauro Peruzzi e Alessandro Costa, ex numero uno della polizia Locale.

Otto i consiglieri di maggioranza che hanno espresso voto contrario, tre invece i favorevoli. Mozione respinta e dibattito che si infiamma in aula. La maggioranza che ha trovato “irrispettosa” la richiesta dell’opposizione che ha “strumentalizzato” la situazione per creare “divisioni politiche”, ha poi, con una nota, voluto manifestare solidarietà al primo cittadino.

“Il rinvio a giudizio del sindaco”, scrivono assessori e consiglieri, “è un fatto che ha dell’incredibile e che si inquadra in un dettato legislativo eccessivamente penalizzante nei confronti degli amministratori pubblici. Siamo comunque certi che il sindaco Delia Castellini non debba e non possa ritenersi responsabile per quel tragico fatto”.