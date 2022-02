“Vittoriale escluso da Bs-Bg 2023? Nessuna proposta arrivata”

(red.) Il Vittoriale “escluso” dal palinsesto di Brescia Bergamo capitali della Cultura 2023? Non escluso, ma, piuttosto, nessun progetto sarebbe mai stato presentato all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Del Bono.

Questa la replica della Loggia a Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale di Gardone Riviera, il quale, sulle pagine de Il Corriere della Sera, aveva stigmatizzato, con un pesante affondo, l’assenza della dimora dannunziana tra gli appuntamenti previsti per l’evento in programma il prossimo anno.

Ma, secondo quanto invece puntualizzato sia dal primo cittadino, sia dall’assessore alla Cultura Laura Castelletti, nessuna proposta sarebbe arrivata sulla piattaforma appositamente predisposta per raccogliere i progetti (oltre 500 quelli inseriti nel dossier presentato nei giorni scorsi nelle due città), nè una mail, nè una telefonata da parte di Guerri per formalizzare le proposte.

Tuttavia, la Loggia si dice disponibile ad accogliere le idee del presidente del Vittoriale, qualora le volesse presentare.

Sul tema è intervenuto, di sponda, anche Vittorio Sgarbi: il noto critico d’arte si è detto disponibile ad accogliere il progetto “GardaLo” di Guerri nel seno delle iniziative pensate per il 2023 per il Mart di Rovereto (di cui è direttore) e che sta organizzando una mostra sul Rinascimento che coinvolgerà le province di Trento, Verona e Brescia.