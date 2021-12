Degrado in via Milano, “Controlli costanti, il Comune c’è”

(red.) La Polizia Locale di Brescia replica alle lamentele presentate da alcuni residenti in via Milano, i quali hanno inoltrato alla Prefettura e al Comune un esposto in cui viene stigmatizzato il degrado della strada cittadina, recentemente sottoposta ad un intervento di restyling.

Il comandante dei vigili, Roberto Novelli, numeri alla mano, rassicura i cittadini “arrabbiati” indicando gli interventi effettuati dalla polizia urbana nella zona di presunto degrado indicata nel documento sottoscritto da 73 abitanti nel quartiere.

I servizi di pattugliamento, in quasi un anno, sono stati, secondo i dati riferiti dal comandante a Bresciaoggi, 650, cui si aggiungono i tre interventi coordinati con altre forze dell’ordine nelle aree industriali dismesse, da sempre, ricettacolo per la microcriminalità, ma anche rifiugio per senzatetto e clandestini.

In 11 mesi, sono state identificate 316 persone, otto gli arresti effettuati nel campo dello spaccio di stupefacenti, ma non sono mancati anche i controlli sulle attività commerciali (15 sanzioni su 125 ispezioni), e quasi mille i veicoli sottoposti ad accertamenti. Settantatré le multe per abbandono di rifiuti e 29 le sanzioni per inosservanza al regolamento di polizia urbana. Effettuati anche controlli legati alla normativa Covid, con 45 sanzioni elevate.

Dati che vogliono evidenziare una presenza costante dell’Amministrazione che ha in progetto un potenziamento della videosorveglianza nell’ambito della riqualificazione urbana di via Milano.