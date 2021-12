Brescia Bergamo 2023: “Logo brutto, pagato 50 mila euro”

(red.) “Siamo increduli di fronte al logo ufficiale che ieri è stato ufficializzato dai sindaci di Bergamo e di Brescia. Ci piacerebbe sapere come un simbolo del genere possa aver sbaragliato le altre 54 proposte. Come è stato possibile scegliere un logo così brutto e così poco significativo rispetto alla straordinarietà di un evento come quello che andremo a celebrare nel 2023?”.

Lo chiedono, in un comunicato stampa congiunto Paola Vilardi, Capogruppo del Gruppo consiliare Forza Italia in Loggia e Paolo Fontana, Coordinatore cittadino FI.

“Più che capitale della cultura”, affermano i consiglieri di opposizione in Loggia, “festeggeremo la capitale della bruttura pagando oltretutto quasi 50 mila euro. Un record”.

“I sindaci dei rispettivi comuni”, chiosano Vilardi e Fontana, “avrebbero fatto meglio a lanciare un concorso di idee nelle scuole cittadine, i nostri ragazzi avrebbero saputo fare di meglio ed avrebbero celebrato la città con maggior decoro e fantasia. Ma tant’è: una commissione tecnica ha deciso e la politica subisce”.