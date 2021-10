All’Ateneo un convegno sull’associazionismo femminile

La Società Italiana delle Storiche organizza una giornata di studio sul tema “L’associazionismo femminile in Italia in età contemporanea” dedicato all’associazionismo laico ed emancipazionista in Italia tra Ottocento e Novecento.

Il convegno è in programma presso Palazzo Tosio, sede dell’Ateneo di Brescia (via Tosio 12) dalle ore 9,30 alle 18,30 di venerdì 8 ottobre 2021. L’ingresso è consentito con il Green pass. E’gradita laprenotazione presso l’Ateneo (tel. 030 41006)-